मानसून के दौरान क्यों बढ़ जाता है टाइफाइड का खतरा? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
मानसून के दौरान टाइफाइड का खतरा काफी बढ़ जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो सालमोनिला टाइफी नामक कीटाणु के कारण होती है। मानसून में अधिक बारिश और जलभराव के कारण यह कीटाणु पानी और खाने के माध्यम से फैल सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे यह बीमारी फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाएंगे।
#1
पानी और भोजन से फैलता है टाइफाइड
टाइफाइड मुख्य रूप से गंदे पानी और खाने के माध्यम से फैलता है। जब बारिश का पानी सड़क पर बहता है और गंदी नालियों में जाता है तो इसमें कीटाणु होते हैं। जब यह पानी फिर से सड़क पर आता है या लोग इसे पी लेते हैं तो वे बीमार हो सकते हैं। इसी तरह गंदे पानी से धोए हुए फल और सब्जियां भी इस बीमारी का कारण बन सकती हैं।
#2
हाथ धोने की आदत डालें
हाथ धोना एक सरल, लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे आप टाइफाइड जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। खाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद और बाहर खेलने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो अपने हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस आदत को अपनाकर आप कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।
#3
खाना पकाने का सही तरीका अपनाएं
खाना पकाने का सही तरीका अपनाना भी बहुत जरूरी है। सब्जियों और खाद्य पदार्थों को अच्छे से पकाएं, ताकि सभी कीटाणु मर जाएं। कच्चे या अधपके भोजन का सेवन करने से बचें, क्योंकि इनमें कीटाणु जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा खाने को साफ पानी से धोएं और किसी भी तरह की गंदगी से बचें। इस तरह आप टाइफाइड और अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं।
#4
सफाई का रखें ध्यान
अपने आसपास की सफाई पर ध्यान दें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि यह कीटाणु के लिए उपयुक्त स्थान होता है। नालियों और गंदे पानी के स्रोतों को ढककर रखें, ताकि कीटाणु फैलने का मौका न मिले। इसके अलावा घर में नियमित रूप से सफाई करें और कचरे को सही तरीके से निपटाएं। इस तरह आप अपने परिवार को टाइफाइड जैसी बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
टीकाकरण कराएं
टाइफाइड से बचाव के लिए टीकाकरण कराना भी अहम है। बच्चों और बड़ों, दोनों को समय-समय पर टीका लगवाना चाहिए, ताकि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके। डॉक्टर की सलाह अनुसार सही समय पर टीका लगवाना जरूरी है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इन बातों का ध्यान जरूर रखें।