मानसून में टाइफाइड का खतरा बढ़ने के कारण

मानसून के दौरान क्यों बढ़ जाता है टाइफाइड का खतरा? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 06:57 pm Jun 07, 202606:57 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान टाइफाइड का खतरा काफी बढ़ जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो सालमोनिला टाइफी नामक कीटाणु के कारण होती है। मानसून में अधिक बारिश और जलभराव के कारण यह कीटाणु पानी और खाने के माध्यम से फैल सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे यह बीमारी फैलती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाएंगे।