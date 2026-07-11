मानसून में चाय पीने की तलब

मानसून के दौरान बढ़ जाती है चाय पीने की तलब, क्या है इसके पीछे की वजह?

लेखन सयाली 07:31 pm Jul 11, 202607:31 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवा और मन खुश कर देने वाली बारिश लेकर आता है। इस दौरान चाय का सेवन भी काफी बढ़ जाता है और बार-बार उसकी तलब होती है। जैसे ही बारिश का आनंद लेते हुए चाय का पहला घूंट लेते हैं, ऐसा लगता है मानो शरीर को ताजगी मिल गई हो और मन तृप्त हो गया हो। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान चाय पीने की तलब क्यों बढ़ने लगती है।