मानसून के दौरान बढ़ जाती है चाय पीने की तलब, क्या है इसके पीछे की वजह?

मानसून के दौरान बढ़ जाती है चाय पीने की तलब, क्या है इसके पीछे की वजह?
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवा और मन खुश कर देने वाली बारिश लेकर आता है। इस दौरान चाय का सेवन भी काफी बढ़ जाता है और बार-बार उसकी तलब होती है। जैसे ही बारिश का आनंद लेते हुए चाय का पहला घूंट लेते हैं, ऐसा लगता है मानो शरीर को ताजगी मिल गई हो और मन तृप्त हो गया हो। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान चाय पीने की तलब क्यों बढ़ने लगती है।
कारण
मानसून में अधिक चाय पीने के कारण
मानसून के दौरान हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और इस वजह से शरीर में गर्मी पैदा होती है। गर्मी को दूर करने के लिए शरीर पसीना निकालता है और इस वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको दिनभर कुछ न कुछ पीने की तलब लगती है। इसके अलावा चाय पीने से सबसे पहले गर्माहट महसूस होती है, जो शरीर को राहत देती है।
समस्याएं
चाय के अधिक सेवन से होने वाली समस्याएं
चाय में मौजूद कैफीन की अधिक मात्रा पानी की कमी की समस्या को बढ़ा सकती है। इसके अलावा चाय के अधिक सेवन से पेट में एसिड की समस्या भी हो सकती है, जो कई तरह की पाचन समस्याओं का कारण बन सकती है। इसके अलावा चाय के अधिक सेवन से शरीर में आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों के अवशोषण पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में एक या 2 कप से ज्यादा चाय न पिएं।
सावधानियां
मानसून के दौरान चाय के सेवन से जुड़ी सावधानियां
मानसून के दौरान चाय का सेवन करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। उदाहरण के लिए, चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा चाय बनाते समय दूध के बजाय पानी का इस्तेमाल करें और दिनभर में 2 से ज्यादा कप चाय पीने से बचें। इसके अलावा आप हर्बल चाय का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो कई फायदे प्रदान करती हैं।
स्वास्थ्यवर्धक
मानसून में चाय का सेवन कैसे हो सकता है स्वास्थ्यवर्धक?
मानसून के दौरान चाय का सेवन स्वास्थ्यवर्धक तभी हो सकता है, जब यह सही तरीके से बनाई जाए। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें थोड़ी चायपत्ती डालकर इसे 5 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसमें दूध और स्वादानुसार गुड़ डालें। अब इसे एक कप में छानकर डालें और इसके बाद इसमें थोड़ा अदरक का रस मिलाकर इसका सेवन करें। आप इसमें इलायची भी शामिल कर सकते हैं।