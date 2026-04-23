बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? जानिए इसके कारण और इससे बचने के तरीके

अगर आप हर कुछ हफ्तों में एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो इसका मुख्य कारण आपकी जीवनशैली हो सकती है। आपकी दिनचर्या, खान-पान और अन्य आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से आप बार-बार बीमार पड़ सकते हैं और साथ ही इनसे बचने के लिए कुछ आसान और प्रभावी सुझाव भी देंगे।

#1 नींद की कमी नींद की कमी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। अ गर आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए रोजाना पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे और आप स्वस्थ रह सकें।

#2 पोषण की कमी सही पोषण न मिलना भी बीमार होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपकी खाने की आदतों में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। फल-सब्जियों से भरपूर खाना अपनाएं और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी न होने दें और समय-समय पर छोटे-छोटे पौष्टिक स्नैक्स लेना भी जरूरी है।

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#3 तनाव का अधिक होना अधिक तनाव भी बीमार होने का एक अहम कारण हो सकता है। जब आप ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर तनाव हार्मोन ज्यादा मात्रा में पैदा करता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अपने तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या अन्य आराम देने वाली तकनीकों का प्रयोग करें। इसके अलावा समय-समय पर आराम करना और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना भी मददगार साबित हो सकता है।

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#4 हाथों की सफाई पर ध्यान न देना हाथों की सफाई पर ध्यान न देना भी बीमार होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। खासकर मौसमी संक्रमणों के समय में यह आदत बहुत जरूरी हो जाती है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, खासकर बाहर से आने के बाद, खाने से पहले और बाथरूम जाने के बाद। इसके अलावा हाथ साफ रखने के लिए सेनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें ताकि आप बीमारियों से सुरक्षित रहें।