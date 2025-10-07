पुरुषों के मुकाबले ज्यादा क्यों होती हैं महिलाओं की उम्र? नए अध्ययन में हुआ खुलासा

कई अध्ययनों में यह बात साबित हो चुकी है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं। हालांकि, इसकी वजह अब तक लोगों को पता नहीं चल सकी थी। अब एक अध्ययन के जरिए इस सवाल का जवाब खोजा गया है कि महिलाओं की उम्र आखिर पुरुषों से ज्यादा क्यों होती हैं। शोध में यह भी सामने आया कि ऐसा केवल मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रजातियों में भी होता है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं।

अध्ययन नर से ज्यादा होती है 72 प्रतिशत प्रजातियों की मादाओं की उम्र यह अध्ययन जर्मनी के लीपजिग स्थित 'मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी' में किया गया था। इसके मुख्य लेखक फर्नांडो कोलचेरो थे। अध्ययन में पाया गया कि मनुष्य समेत मैमल्स की 528 प्रजातियों में मादाओं की उम्र नर से अधिक होती हैं। 72 प्रतिशत प्रजातियों में पुरुषों की तुलना में मादाओं की उम्र 13 प्रतिशत अधिक होती है। ऐसा एक नहीं, बल्कि कई कारणों से होता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे।

नतीजे क्या है इस अंतर की वजह? कोलचेरो ने बताया कि उम्र का यह अंतर जेनेटिक, जीवनशैली और देखभाल की जिम्मेदारियों जैसे तमाम कारकों के कारण होता है। अध्ययन के मुताबिक, आयु में महिलाओं की यह बढ़त लाखों सालों से मैमल के विकास का हिस्सा रही है। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। ये महिलाओं की हानिकारक जेनेटिक परिवर्तनों से सुरक्षा करते हैं, जिससे उनका जीवन लंबा होता है।

बुरी आदतें पुरुषों की जोखिम भरी आदतें भी हैं अंतर का कारण अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पुरुषों की धूम्रपान और शराब पीने जैसी जोखिम भरी आदतें भी उनकी उम्र को कम कर देती हैं। कोलचेरो ने कहा, "ये व्यवहार पुरुषों पर ज्यादा से ज्यादा जीन आगे बढ़ाने के विकासवादी दबाव का हिस्सा हैं।" हालांकि, इसकी कीमत उन्हें अपने स्वास्थ्य से चुकानी पड़ती है। इसके अलावा पुरुष महिलाओं की तुलना में लड़ाई-झगड़े जैसी खतरनाक गतिविधियों में भी ज्यादा शामिल होते हैं।

बीमारियां इन बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं पुरुष अध्ययन में यह भी सामने आया कि धूम्रपान करने की वजह से पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर से मरने की संभावना ज्यादा होती है। यह आदत हृदय रोग के खतरे को भी बढ़ा देती है। पुरुषों में मेलेनोमा से मरने का खतरा भी अधिक होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार ऐसा ज्यादा कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की मौजूदगी और मोटी त्वचा के कारण हो सकता है, जो उन्हें सूर्य की किरणों से सुरक्षित नहीं रख पाती है।