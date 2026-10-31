सर्दियों में ज्यादा भूख लगने के कारण

सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है भूख? जानिए ऐसा होने के संभावित कारण

लेखन सयाली 05:30 pm Oct 31, 202605:30 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में कई लोगों को ज्यादा भूख लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सामान्य है? सर्दियों में ज्यादा भूख लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ शरीर के बदलाव और कुछ खाने-पीने की आदतों से जुड़े होते हैं। इस लेख में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि सर्दियों में ज्यादा भूख लगना क्यों संभव है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।