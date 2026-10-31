सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है भूख? जानिए ऐसा होने के संभावित कारण

सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है भूख? जानिए ऐसा होने के संभावित कारण
क्या है खबर?
सर्दियों में कई लोगों को ज्यादा भूख लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सामान्य है? सर्दियों में ज्यादा भूख लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ शरीर के बदलाव और कुछ खाने-पीने की आदतों से जुड़े होते हैं। इस लेख में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि सर्दियों में ज्यादा भूख लगना क्यों संभव है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।
#1
शरीर का तापमान
सर्दियों में ठंडे मौसम के कारण शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से खाने से मिलती है।
जब तापमान गिरता है तो हमारा शरीर गर्म रहने के लिए अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इसलिए, आपको ज्यादा भूख लग सकती है।
इसके अलावा ठंडे मौसम में लोग अक्सर गर्म और तले हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और वजन बढ़ा सकते हैं।
#2
हार्मोनल बदलाव
सर्दियों में दिन छोटे और रात लंबी होती है, जिससे हमारे शरीर के हार्मोनल संतुलन पर असर पड़ सकता है। खासकर सोने वाले हार्मोन और मूड नियंत्रित करने वाले हार्मोन के स्तर में बदलाव होता है।
इन हार्मोन्स के असंतुलन से भूख और खाने की इच्छा पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सर्दियों में सूरज की रोशनी कम मिलती है, जिससे विटामिन-D की कमी हो सकती है, जो भी भूख पर असर डाल सकता है।
#3
शारीरिक गतिविधियों में कमी
सर्दियों में ठंड के कारण लोग बाहर निकलने और व्यायाम करने में हिचकिचाते हैं। इससे न केवल हमारी फिटनेस प्रभावित होती है, बल्कि हमारा पाचन भी धीमा हो जाता है।
पाचन के धीमे होने से ऊर्जा जलाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा कम शारीरिक गतिविधि से शरीर का ऊर्जा स्तर भी घट जाता है, जिससे भूख बढ़ सकती है और व्यक्ति अधिक खाने लगता है।
#4
खान-पान की आदतें
सर्दियों में लोग अक्सर गर्म, तले हुए और मसालेदार खाद्य पदार्थ खाते हैं। ये स्वादिष्ट तो होते हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छे नहीं होते।
इन खाद्य पदार्थों में ज्यादा ऊर्जा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा इनका पाचन धीमा होता है, जिससे पेट भारी महसूस हो सकता है और भूख भी बढ़ सकती है।
इसलिए, सर्दियों में संतुलित आहार लेना जरूरी है, ताकि सेहत बनी रहे और वजन नियंत्रित रहे।
#5
मानसिक स्वास्थ्य
सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण सूरज की रोशनी कम मिलती है, जिससे मूड पर असर पड़ता है और उदासी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उदासी के कारण भी भूख बढ़ सकती है, क्योंकि यह खाने की इच्छा को प्रभावित करता है।
इसके अलावा उदासी के कारण नींद भी प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है और उसे अधिक खाने की इच्छा हो सकती है। इस मौसम में आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए।