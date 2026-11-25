सर्दियों में बढ़ जाती है सुस्ती और हो जाते हैं कम सक्रीय? जानें इसके कुछ कारण
क्या है खबर?
सर्दियों में सुस्ती होना एक आम समस्या है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है। ठंडा मौसम शरीर को धीमा कर सकता है और ऊर्जा स्तर को कम कर सकता है, जिससे किसी काम में मन नहीं लगता। इसके कारण हम अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाते और आलस्य महसूस करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि सर्दियों में सुस्ती क्यों होती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है।
#1
ठंडे मौसम का असर
ठंडा मौसम शरीर की मांसपेशियों को कठोर बना सकता है, जिससे चलने-फिरने और सक्रिय रहने में परेशानी होती है। इसके अलावा ठंडे वातावरण में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे थकान महसूस हो सकती है।
इस कारण हम ज्यादा देर तक बिस्तर पर रहना पसंद करते हैं और बाहर निकलने से कतराते हैं। इससे हमारा काम भी प्रभावित होता है और हम सुस्त महसूस करते हैं।
#2
खाने में बदलाव
सर्दियों में लोग अक्सर गर्म और तैलीय खाने का सेवन कर लेते हैं, जो वजन बढ़ाने का कारण बनते हैं। इसके अलावा ये पोषक तत्वों की कमी का कारण भी बन सकते हैं, जिससे थकान और सुस्ती महसूस होती है।
सही खाने का तरीका अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। हरी सब्जियों, फलों और प्रोटीन वाले खाने का सेवन करें, ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिले और ऊर्जा स्तर बना रहे।
#3
धूप की कमी
सर्दियों में सूरज की रोशनी कम मिलती है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन-D की कमी हो जाती है। यह विटामिन हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है।
इसकी कमी से थकान और कमजोरी महसूस होती है। विटामिन-D की कमी से बचने के लिए रोजाना कुछ मिनट धूप में बैठें या विटामिन-D सप्लीमेंट्स लें।
इसके अलावा दूध जैसे खाने का सेवन करें, जो विटामिन-D से भरपूर होते हैं और ताकत बढ़ाते हैं।
#4
शारीरिक गतिविधियों की कमी
ठंडे मौसम में बाहर एक्सरसाइज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करना जरूरी है। इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा।
घर पर ही योग या स्ट्रेचिंग करें, ताकि आपका शरीर सक्रिय रहे और सुस्ती दूर हो सके। इसके अलावा आप घर पर ही टहल सकते हैं और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान
ठंडे मौसम में अकेलापन या उदासी महसूस होना सामान्य है, लेकिन इसका असर आपकी ऊर्जा पर पड़ सकता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताएं, ताकि आप खुश रहें और सकारात्मक महसूस करें।
इसके अलावा ध्यान या मेडिटेशन भी करें, ताकि आपका मन शांत रहे और तनाव कम हो सके। इस तरह आप ठंडे मौसम में भी सक्रिय रह सकते हैं और सुस्ती से बच सकते हैं।