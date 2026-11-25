सर्दियों में सुस्ती के कारण

सर्दियों में बढ़ जाती है सुस्ती और हो जाते हैं कम सक्रीय? जानें इसके कुछ कारण

लेखन सयाली 09:14 am Nov 25, 202609:14 am

क्या है खबर?

सर्दियों में सुस्ती होना एक आम समस्या है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है। ठंडा मौसम शरीर को धीमा कर सकता है और ऊर्जा स्तर को कम कर सकता है, जिससे किसी काम में मन नहीं लगता। इसके कारण हम अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाते और आलस्य महसूस करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि सर्दियों में सुस्ती क्यों होती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है।