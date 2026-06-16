हर 20 साल में दोबारा ट्रेंड करने वाले फैशन आइटम

फैशन के ये 5 चलन हर 20 साल में क्यों हो जाते हैं दोबारा लोकप्रिय?

लेखन सयाली 06:06 pm Jun 16, 202606:06 pm

क्या है खबर?

फैशन समय के साथ बदलता रहता है और कुछ फैशन ट्रेंड इतने खास होते हैं कि वे लगभग हर 20 साल में वापस आते हैं। इन ट्रेंड की खासियत यह है कि ये पुराने और नए का मिश्रण होते हैं, जो उन्हें हर पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे लोकप्रिय फैशन ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जो 20 साल बाद दोबारा लौटे और क्यों ये हमेशा पसंद किए जाते हैं।