फैशन के ये 5 चलन हर 20 साल में क्यों हो जाते हैं दोबारा लोकप्रिय?
क्या है खबर?
फैशन समय के साथ बदलता रहता है और कुछ फैशन ट्रेंड इतने खास होते हैं कि वे लगभग हर 20 साल में वापस आते हैं। इन ट्रेंड की खासियत यह है कि ये पुराने और नए का मिश्रण होते हैं, जो उन्हें हर पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे लोकप्रिय फैशन ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जो 20 साल बाद दोबारा लौटे और क्यों ये हमेशा पसंद किए जाते हैं।
#1
डेनिम जैकेट
डेनिम जैकेट का चलन कभी खत्म नहीं होता। 80 और 90 के दशक में लोकप्रिय हुई डेनिम जैकेट अब फिर से फैशन में हैं। इनका कारण है कि ये न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि इन्हें किसी भी कपड़े के साथ पहना जा सकता है। डेनिम जैकेट का एक और फायदा यह है कि ये पुरानी और नई शैली को मिलाकर एक अनोखा लुक देती हैं, जिससे इन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं।
#2
फ्लेयर्ड जींस
फ्लेयर्ड जींस का चलन भी हर 20 साल में लौटता है। 70 और 80 के दशक में लोकप्रिय हुई ये जींस अब फिर से फैशन में हैं। इनका कारण है कि ये आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखती हैं। फ्लेयर्ड जींस का एक और फायदा यह है कि ये पैरों के निचले हिस्से से ढीली होती हैं और एक अलग लुक देती हैं, जिससे इन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं।
#3
बड़े धूप के चश्मे
बड़े धूप के चश्मे 70 और 80 के दशक से लेकर अब तक हमेशा फैशन में रहे हैं। ये न केवल आंखों को धूप से बचाते हैं, बल्कि एक खास स्टाइल भी देते हैं। बड़े धूप के चश्मे का एक फायदा यह है कि ये चेहरे को एक अलग लुक देते हैं और किसी भी कपड़े के साथ पहने जा सकते हैं। इनका आकार और डिजाइन इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं।
#4
पफर जैकेट
पफर जैकेट का चलन भी हर 20 साल में लौटता है। 90 और 2,000 के दशक में लोकप्रिय हुई पफर जैकेट अब फिर से फैशन में हैं। इनका कारण है कि ये ठंड से बचाने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखती हैं। पफर जैकेट का एक और फायदा यह है कि ये आरामदायक होती हैं और किसी भी कपड़े के साथ पहनी जा सकती हैं। इनका मोटा कपड़ा इन्हें और भी खास बनाता है।
#5
प्लीटेड स्कर्ट
प्लीटेड स्कर्ट्स 50 और 60 के दशक से लेकर अब तक हमेशा फैशन में रही हैं। इनका कारण है कि ये महिलाओं को एक अलग लुक देती हैं और इन्हें किसी भी अवसर पर पहना जा सकता है। प्लीटेड स्कर्ट्स का एक फायदा यह भी है कि ये आरामदायक होती हैं और किसी भी कपड़े के साथ पहनी जा सकती हैं। इनका डिजाइन और फिटिंग इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं।