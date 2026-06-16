कुछ देशों में पहले और कुछ में 9 बजे के बाद खाते हैं खाना, जानिए क्यों
क्या है खबर?
दुनिया के अलग-अलग देशों में खाने का समय अलग-अलग होता है। भारत में ज्यादातर लोग शाम को 7 से 9 बजे के बीच खाना खाते हैं। कुछ देशों में रात से पहले खाना खा लिया जाता है और कुछ में 9 बजे के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका सेहत पर असर पड़ता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि आप अपना खाने का समय सही से तय कर सकें।
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काम के घंटे निभाते हैं अहम भूमिका
खाने का समय तय करने में सबसे अहम भूमिका हमारे काम के घंटे निभाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ज्यादातर लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। ऐसे में शाम 7 बजे तक ही घर आ पाते हैं। इस कारण उनका खाना खाने का समय 7 से 9 बजे के बीच होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी काम के घंटे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होते हैं।
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मौसम का प्रभाव
मौसम भी खाने के समय को प्रभावित करने वाला एक कारण है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा मध्य-पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों में भी गर्मियों के दौरान 9 बजे के बाद खाना खाना आम है। ऐसा इस कारण है कि इन देशों में गर्मी के कारण दिन के दौरान बाहर रहना मुश्किल हो सकता है, इसलिए लोग रात में ही खाना खाते हैं। जिन जगहों पर ज्यादा ठंड होती है, वहां लोग जल्दी खा कर सोना पसंद करते हैं।
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धार्मिक मान्यताएं भी हैं एक कारण
कुछ देशों में धार्मिक मान्यताएं भी खाने के समय को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपिया में खाने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग ईसाई हैं, जो अपनी धार्मिक मान्यता के कारण इस तरह से खाते हैं। इसके अलावा इथियोपिया में 24 घंटे का एक अनोखा कैलेंडर भी है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 7-8 साल पीछे है और इसमें 13 महीने होते हैं।
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अन्य सामाजिक कारक
खाने का समय तय करने वाले अन्य कारक में सामाजिक आदान-प्रदान, पारिवारिक माहौल और काम के माहौल से जुड़ी स्थितियां भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग अपने काम के कारण परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत देर से ही खाना खाते हैं। इसके अलावा कई लोग सामाजिक आदान-प्रदान के लिए देर से खाना खाते हैं। कई लोग इस कारण से भी देर से भोजन करते हैं, क्योंकि वे शाम को भी कुछ खा चुके होते हैं।