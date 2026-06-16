कुछ देशों में पहले और कुछ में 9 बजे के बाद खाते हैं खाना, जानिए क्यों

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काम के घंटे निभाते हैं अहम भूमिका

खाने का समय तय करने में सबसे अहम भूमिका हमारे काम के घंटे निभाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ज्यादातर लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। ऐसे में शाम 7 बजे तक ही घर आ पाते हैं। इस कारण उनका खाना खाने का समय 7 से 9 बजे के बीच होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी काम के घंटे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होते हैं।