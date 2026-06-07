भीड़-भाड़ वाली जगहों पर क्यों महसूस होती है घबराहट? जानिए इसके 5 कारण

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जगह की कमी

भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जगह की कमी भी घुटन का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब चारों ओर बहुत सारे लोग हों और जगह न हो तो यह अनुभव बहुत ही असहज हो सकता है। इस स्थिति में खुद को असुरक्षित महसूस होना आम बात है। इससे निपटने के लिए कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों पर जाएं, जहां थोड़ी भीड़ कम हो। बहार जाने के लिए समय ऐसा चुनें, जब वहां कम लोग हों।