भीड़-भाड़ वाली जगहों पर क्यों महसूस होती है घबराहट? जानिए इसके 5 कारण
क्या है खबर?
अगर आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों पर घुटन महसूस होती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यह स्थिति कई लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कभी-कभी यह अनुभव इतना तीव्र हो सकता है कि व्यक्ति को घबराहट तक आ सकती है। इस लेख में हम कुछ सामान्य कारणों पर चर्चा करेंगे, जो इस स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं और इससे निपटने के तरीके भी जानेंगे।
#1
सामाजिक दबाव
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर होने पर अक्सर लोगों को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बाजार, मॉल या रेलवे स्टेशन पर कई लोग एक साथ होते हैं और हर किसी को अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। इस स्थिति में असहाय महसूस होना स्वाभाविक है, जिससे घुटन बढ़ सकती है। इससे निपटने के लिए गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना या किसी शांत जगह पर जाना फायदेमंद हो सकता है।
#2
जगह की कमी
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जगह की कमी भी घुटन का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब चारों ओर बहुत सारे लोग हों और जगह न हो तो यह अनुभव बहुत ही असहज हो सकता है। इस स्थिति में खुद को असुरक्षित महसूस होना आम बात है। इससे निपटने के लिए कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों पर जाएं, जहां थोड़ी भीड़ कम हो। बहार जाने के लिए समय ऐसा चुनें, जब वहां कम लोग हों।
#3
शोरगुल
बहुत ज्यादा शोरगुल भीड़-भाड़ वाली जगहों पर एक आम समस्या है। लगातार आवाजों का आना, जैसे कि लोगों की बातें, गाड़ियों का शोर या संगीत आदि सब मिलकर इस अनुभव को और भी तनावपूर्ण बना देते हैं। इससे निपटने के लिए कानों में इयरफोन लगाकर कुछ सुनना या कानों में बड लगाना मददगार हो सकता है। इसके अलावा आप शोर-रोधक कानों की चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाहरी आवाजों को कम करते हैं।
#4
अनजान लोग
जब भीड़-भाड़ वाली जगहों पर अनजान लोग हों तो उनमें से किसी के साथ बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। इससे अकेलापन महसूस हो सकता है, भले ही आपके चारों ओर लोग क्यों न हों। इस स्थिति में खुद को असुरक्षित महसूस होना स्वाभाविक है। इससे निपटने के लिए कोशिश करें कि आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जाएं, जिससे आपको थोड़ी सुरक्षा और समर्थन मिल सके।
#5
नियंत्रण का अभाव
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नियंत्रण खोने का डर भी घुटन का कारण बन सकता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इससे निपटने के लिए अपने आप को व्यस्त रखें, जैसे कि अपने फोन पर कुछ देखना या किताब पढ़ना आदि। इसके अलावा गहरी सांस लेना और धीरे-धीरे चलना भी मददगार हो सकता है।