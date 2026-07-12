बिखरे हुए कमरे के समान ही तनाव देती है डिजिटल अव्यवस्था, जानिए इसके पीछे के कारण

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काम करने की क्षमता पर असर

डिजिटल अव्यवस्था काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब आपके पास बहुत अनावश्यक चीजें होती हैं तो आपको यह समझने में मुश्किल होती है कि कौन-सी चीज जरूरी है और कौन-सी नहीं। इससे आपका समय बर्बाद होता है और आप प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय नहीं कर पाते। जब आप देखते हैं कि डिजिटल उपकरणों पर बहुत सारी अनावश्यक चीजें पड़ी हैं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे।