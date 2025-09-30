ज्यूरिख सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष पर क्यों आया? जानिए शहर की प्रमुख खासियत
क्या है खबर?
हाल ही में इस मध्य-वर्ष के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों का खुलासा किया गया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर पहले स्थान पर है। नम्बियो के 2025 के मध्य-वर्षीय वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ने ज्यूरिख को आधिकारिक तौर पर यह तमगा दिया है। इस इंडेक्स में इस शहर को 112.5 अंक मिले हैं, जिसके बाद इसने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को भी पीछे छोड़ दिया है।
ज्यूरिख
ज्यूरिख क्यों है पर्यटकों की पसंद?
ज्यूरिख में रोजमर्रा के सामान, खान-पान और यातायात आदि सभी चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी लोग इस जगह की यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। यह स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जो वित्त और बैंकिंग का एक प्रमुख केंद्र है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है। भारी कीमतों के बाद भी दुनियाभर से लोग यहां खरीदारी करने आते हैं।
वजह
ज्यूरिख क्यों है दुनिया का सबसे महंगा शहर?
ज्यूरिख का इस सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर होना कोई संयोग नहीं है। यह शहर एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति है, जहां मॉडर्न और परंपरागत जीवन का अनूठा मेल देखने को मिलता है। एक ओर यहां सारी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर यहां धीमी गति वाले सुखद जीवन का अनुभव भी मिलता है। ज्यूरिख में रहने वाले लोग खाद्य सामग्रियों के लिए दुनियाभर में सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं।
पर्यटन स्थल
ये हैं ज्यूरिख के प्रमुख पर्यटन स्थल
अगर आप भी ज्यूरिख की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहां आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आप यहां के पुराने केंद्र अल्टस्टाट में घूमते हुए इस शहर के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ज्यूरिख झील के किनारे बैठना या नाव की सवारी करना भी शानदार अनुभव होगा। आप उएटलीबर्ग पर्वत पर चढ़कर शहर के मनमोहक नजारों का आनंद ले सकते हैं और प्रतिष्ठित ग्रॉसमुन्स्टर चर्च के टावर पर भी जा सकते हैं।
सूची
शीर्ष 10 में कौन-कौन-से शहर शामिल?
इस रैंकिंग से सामने आया है कि केवल ज्यूरिख ही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड के कई अन्य शहरों में भी रहन सहन बहुत महंगा है। इस सूची के अगले 5 शहर स्विट्जरलैंड के ही हैं, जिनमें जिनेवा, बासेल, लॉजेन, लुगानो और बर्न शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल न्यूयॉर्क को 7वां स्थान मिला है। इसके बाद 8वें पर रेक्जाविक, 9वें पर होनोलुलु और 10वें स्थान पर सैन फ्रांसिस्को हैं।