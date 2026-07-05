कपड़ों के समय के साथ मुलायम होने की वजह

कुछ कपड़े समय के साथ क्यों हो जाते हैं मुलायम? जानिए इससे जुड़ी सही जानकारी

लेखन सयाली 03:40 pm Jul 05, 202603:40 pm

क्या है खबर?

कई लोग यह मानते हैं कि कपड़े समय के साथ नरम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम कपड़ों को बार-बार धोते हैं तो उनमें मौजूद धागे ढीले हो जाते हैं और इससे कपड़े मुलायम महसूस होते हैं। हालांकि, क्या सच में ऐसा ही होता है या नहीं? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि क्या सच में कपड़े समय के साथ नरम हो जाते हैं या नहीं।