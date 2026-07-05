कुकिंग के लिए क्यों लोकप्रिय हैं कास्ट आयरन के बर्तन? जानिए 5 कारण

#4

सभी प्रकार के चूल्हों पर उपयोगी

कास्ट आयरन के बर्तन सभी प्रकार के चूल्हों पर उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह गैस हो या इंडक्शन। इससे खाना बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अलग-अलग बर्तन नहीं बदलने पड़ते। ये बर्तन ओवन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे आप एक ही बर्तन में क्रम से खाना बना सकते हैं। इसके अलावा इन बर्तनों का आकार भी अलग-अलग प्रकार के चूल्हों पर फिट होता है, जिससे रसोई का काम सुगम हो जाता है।