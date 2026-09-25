त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है केप चेस्टनट, जानें इसके 5 तरीके

अगर आप झुर्रियों से परेशान हैं तो केप चेस्टनट का तेल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं।

नियमित रूप से रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर थोड़ी मात्रा में केप चेस्टनट का तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी और सुबह उठते ही ताजगी महसूस होगी।

यह प्रक्रिया आपकी त्वचा को युवा बनाए रखने में भी सहायक है।