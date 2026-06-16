ओवरसाइज्ड कपड़े दुनियाभर में क्यों कर रहे हैं ट्रेंड? जानिए इसके कारण

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फैशन की दुनिया का समर्थन

फैशन की दुनिया ने भी ओवरसाइज्ड कपड़ों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। कई मशहूर डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शन में ओवरसाइज्ड कपड़ों को शामिल किया है, जिससे उनकी मांग बढ़ी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इनकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ओवरसाइज्ड कपड़ों की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिससे युवाओं में इनकी चाहत बढ़ी है। इस प्रकार फैशन की दुनिया का समर्थन भी इस चलन को आगे बढ़ाने में मदद करता है।