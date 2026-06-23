होटल के बजाए एयर-BNB में रुकने का क्रेज

एयर-BNB का बढ़ता क्रेज: लोग होटल के बजाय इस विकल्प को क्यों कर रहे हैं पसंद?

लेखन सयाली 04:35 pm Jun 23, 202604:35 pm

क्या है खबर?

होटल में ठहरना अब कई लोग पसंद नहीं कर रहे। इसका कारण है एयर-BNB, जो ऑनलाइन सेवा है। इसमें लोग अपने घर या कमरे किराए पर दे सकते हैं, जो ज्यादा आरामदायक होते हैं। यह सेवा खासकर यात्रा करने वालों के बीच लोकप्रिय हो रही है। एयर-BNB पर लोग स्थानीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और होटल की तुलना में कम खर्च पर ठहर सकते हैं। आइए जानते हैं कि लोग होटल के बजाय एयर-BNB को क्यों चुन रहे हैं।