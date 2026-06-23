क्यों एथलीट के लिए जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स? जानें 5 अहम कारण

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शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मददगार

ज्यादा पसीना आने से इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर घट सकता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और पानी की सही मात्रा बनाए रखते हैं। अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो एथलीट को थकान और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एथलीट के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना जरूरी है ताकि वे ठीक से प्रदर्शन कर सकें।