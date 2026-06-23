क्यों एथलीट के लिए जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स? जानें 5 अहम कारण
क्या है खबर?
एथलीट्स का शरीर लगातार ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे पसीना आता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम निकलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर की कई प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए एथलीट के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना जरूरी है ताकि वे ठीक से प्रदर्शन कर सकें। आइए आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि एथलीट को इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता क्यों होती है।
#1
मांसपेशियों के लिए है फायदेमंद
इलेक्ट्रोलाइट्स मांसपेशियों के सिकुड़ने और आराम करने में मदद करते हैं। सोडियम और पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन के लिए जरूरी होते हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों की ताकत प्रभावित हो सकती है और एथलीट का प्रदर्शन भी घट सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त चीजों का सेवन एथलीट के लिए जरूरी है।
#2
शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मददगार
ज्यादा पसीना आने से इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर घट सकता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और पानी की सही मात्रा बनाए रखते हैं। अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो एथलीट को थकान और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एथलीट के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना जरूरी है ताकि वे ठीक से प्रदर्शन कर सकें।
#3
पानी की कमी से बचाने में सहायक
पसीना आने से शरीर में पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या भोजन का सेवन करने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यह संतुलन शरीर के सही कार्य के लिए बहुत जरूरी है और इससे थकान और कमजोरी से भी बचाव होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स पानी की कमी को बेहतर बनाते हैं।
#4
ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मददगार
इलेक्ट्रोलाइट्स ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। सोडियम और पोटेशियम तंत्रिका संचार के लिए जरूरी होते हैं, जिससे मांसपेशियों तक संदेश पहुंचते हैं। ये संदेश मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं। अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और एथलीट का प्रदर्शन भी घट सकता है।
#5
पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक
पाचन क्रिया को सही से चलाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी होते हैं। सोडियम और पोटेशियम पाचन क्रिया को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम पाचन क्रिया की मांसपेशियों को आराम देते हैं। अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है और एथलीट को अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त चीजों का सेवन एथलीट के लिए जरूरी है।