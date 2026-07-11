हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है शराब का सेवन, जानिए कैसे
क्या है खबर?
हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है। शराब का सेवन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। यह न केवल ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, बल्कि दिल की बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे शराब का सेवन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए हानिकारक हो सकता है।
#1
ब्लड प्रेशर को बढ़ाना
शराब का सेवन ब्लड प्रेशर को अस्थिर कर सकता है। खासकर जब लोग शराब के साथ तले-भुने और मसालेदार खाने का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा शराब का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है। इसलिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए शराब का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है।
#2
वजन बढ़ना
शराब में मौजूद कैलोरी वजन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। वजन बढ़ना खुद हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक खतरा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा वजन दिल पर अधिक दबाव डालता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा वजन बढ़ने से शारीरिक सक्रियता में कमी आती है, जो हाई ब्लड प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए, शराब का सेवन करने से बचना चाहिए।
#3
नींद में बाधा आना
शराब पीने से नींद में बाधा आ सकती है। भले ही कुछ लोग मानते हों कि शराब पीने से अच्छी नींद आती है, लेकिन यह सच नहीं है। शराब पीने से नींद में बार-बार खलल पड़ती है, जिससे अगली सुबह थकान महसूस होती है। इसके अलावा शराब पीने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे शरीर और मन, दोनों थक जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है।
#4
दवाइयों के साथ लेने पर होते हैं दुष्प्रभाव
अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा हो और साथ में शराब भी पी रहा हो तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। शराब और दवाइयों के बीच टकराव हो सकता है, जिससे दवा का असर कम हो सकता है या फिर दवा का असर बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में दवाइयां लेते-लेते शराब कभी न पिएं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य पर असर
शराब न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। इससे अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए खतरा बन सकती हैं। इस प्रकार साफ है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए कई खतरनाक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। बेहतर होगा कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए शराब से दूरी बनाएं।