हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है शराब का सेवन, जानिए कैसे

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ब्लड प्रेशर को बढ़ाना

शराब का सेवन ब्लड प्रेशर को अस्थिर कर सकता है। खासकर जब लोग शराब के साथ तले-भुने और मसालेदार खाने का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा शराब का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है। इसलिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए शराब का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है।