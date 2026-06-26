बड़े होने पर दोस्ती करना और निभाना हो जाता है मुश्किल, जानिए इसके पीछे की वजहें
क्या है खबर?
बड़े होते ही कई चीजें अपने आप बदल जाती हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं बदलती हैं, जो अक्सर हमारी दोस्ती पर असर डालती हैं। वयस्कों के लिए दोस्ती बनाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवन की व्यस्तता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण समय निकालना मुश्किल होता है। इस लेख में हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनसे वयस्कों के लिए दोस्त करना और बनाए रखना मुश्किल होता है।
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जिम्मेदारियों का बढ़ता बोझ
जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। नौकरी, परिवार और बच्चों की देखभाल आदि जिम्मेदारियों के कारण हमारे पास अपने दोस्तों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से दोस्ती कमजोर पड़ने लगती है और पुराने दोस्ती में दूरी आ जाती है। इसके अलावा नए दोस्त बनाने का समय भी नहीं मिल पाता, जिससे सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और अकेलापन महसूस हो सकता है।
#2
प्राथमिकताओं में बदलाव
बड़े होते ही हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पास खेलने-कूदने और मस्ती करने का समय होता था। हालांकि, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अधिक गंभीर चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। इस बदलाव के कारण हम पुराने दोस्तों से दूर हो जाते हैं और नए दोस्त बनाने का समय नहीं निकाल पाते। इसके अलावा कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होता है।
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समय की कमी
कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण हमारे लिए अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से दोस्त बनाने या बनाए रखने का मौका नहीं मिलता। अगर आप किसी नए दोस्त से मिलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए खास समय निकालना पड़ेगा, जो हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और हम नए दोस्त बनाने में असफल रहते हैं।
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सामाजिक माहौल में बदलाव
बड़े होते ही हमारा सामाजिक माहौल भी बदल जाता है। स्कूल या कॉलेज में आसानी से दोस्त बन जाते थे, लेकिन कामकाजी जिंदगी में ऐसा करना मुश्किल होता है। ऑफिस में व्यस्तता और प्रतिस्पर्धा के कारण नए रिश्ते बनाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और हम नए दोस्त बनाने में असफल रहते हैं। इसलिए, वयस्कों के लिए दोस्त बनाना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
#5
आत्मनिर्भरता की भावना
बड़े होते ही हम आत्मनिर्भर बनने लगते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने लगते हैं। इससे हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं पड़ती, जिससे दोस्ती कमजोर पड़ सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह अकेले रह जाएं। हमें समझना चाहिए कि कभी-कभी मदद मांगना भी जरूरी होता है और इसके लिए हमें खुलकर बात करनी चाहिए। इस तरह हम अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत बना सकते हैं।