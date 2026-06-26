बड़े होने पर दोस्ती करना और निभाना हो जाता है मुश्किल, जानिए इसके पीछे की वजहें

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सामाजिक माहौल में बदलाव

बड़े होते ही हमारा सामाजिक माहौल भी बदल जाता है। स्कूल या कॉलेज में आसानी से दोस्त बन जाते थे, लेकिन कामकाजी जिंदगी में ऐसा करना मुश्किल होता है। ऑफिस में व्यस्तता और प्रतिस्पर्धा के कारण नए रिश्ते बनाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भी हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और हम नए दोस्त बनाने में असफल रहते हैं। इसलिए, वयस्कों के लिए दोस्त बनाना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।