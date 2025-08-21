इन 5 लोगों के लिए आंवला का सेवन करना हो सकता है नुकसानदायक, जानिए क्यों

आंवला विटामिन-C का खजाना है और इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें आंवला खाने से नुकसान हो सकता है। इसका कारण है कि आंवला की तासीर ठंडी होती है और इससे शरीर में ठंडक बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों के लिए आंवला खाना नुकसानदायक हो सकता है।

#1 लो ब्लड शुगर वाले लोग न खाएं आंवला आंवला में प्राकृतिक रूप से एक तत्व होता है, जो लो ब्लड शुगर के स्तर को और कम कर सकता है। इसलिए अगर किसी को पहले से ही लो ब्लड शुगर की समस्या है तो उन्हें आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लो ब्लड शुगर वाले लोगों को आंवले का रस भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये भी ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है।

#2 संवेदनशील पाचन वाले लोग भी न खाएं आंवला आंवला का सेवन पेट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए, जिनका पाचन संवेदनशील है। दरअसल, आंवले में कुछ तत्व होते हैं, जो पेट में गैस, जलन और मरोड़ जैसी कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंवले का सेवन करने से पेट में सूजन और दर्द भी हो सकता है। इसलिए संवेदनशील पाचन वाले लोगों को आंवला खाने से बचना चाहिए।

#3 खून पतला करने वाली दवाइयां लेने वाले लोग न खाएं आंवला खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन करने वाले लोगों को भी आंवला नहीं खाना चाहिए। इसका कारण है कि आंवला इन दवाइयों के प्रभाव को कम कर सकता है, जिससे खून पतला करने वाली दवाइयों का असर बढ़ सकता है। बता दें कि खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन उन लोगों को किया जाता है, जिन्हें खून जमने से जुड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही आंवले का सेवन करें।

#4 किडनी से जुड़ी बीमारियों वाले लोग भी आंवला न खाएं आंवले का सेवन किडनी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है। इसका कारण है कि आंवले में एक खास तत्व की मात्रा अधिक होती है और किडनी में इसे छानने की क्षमता कम होती है, जिससे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए किडनी की बीमारियों वाले लोगों को आंवले से दूरी बना लेनी चाहिए।