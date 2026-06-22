लाल बनाम सफेद स्ट्रॉबेरी

सफेद स्ट्रॉबेरी बनाम लाल स्ट्रॉबेरी: जानिए इनमें से किसे खाना है ज्यादा फायदेमंद

लेखन सयाली 05:29 pm Jun 22, 202605:29 pm

क्या है खबर?

स्ट्रॉबेरी अपने अनोखे रंग और स्वाद के कारण कई लोगों की पसंदीदा फल है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लाल स्ट्रॉबेरी के साथ सफेद स्ट्रॉबेरी भी होती है? लाल स्ट्रॉबेरी की तरह सफेद स्ट्रॉबेरी भी मशहूर हो रही हैं, जो रंग में काफी अलग होती है। इस लेख में हम दोनों प्रकार की स्ट्रॉबेरी का अंतर और उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से चुन सकें।