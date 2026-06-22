सफेद स्ट्रॉबेरी बनाम लाल स्ट्रॉबेरी: जानिए इनमें से किसे खाना है ज्यादा फायदेमंद
क्या है खबर?
स्ट्रॉबेरी अपने अनोखे रंग और स्वाद के कारण कई लोगों की पसंदीदा फल है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लाल स्ट्रॉबेरी के साथ सफेद स्ट्रॉबेरी भी होती है? लाल स्ट्रॉबेरी की तरह सफेद स्ट्रॉबेरी भी मशहूर हो रही हैं, जो रंग में काफी अलग होती है। इस लेख में हम दोनों प्रकार की स्ट्रॉबेरी का अंतर और उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से चुन सकें।
सफेद स्ट्रॉबेरी
सफेद स्ट्रॉबेरी का परिचय
सफेद स्ट्रॉबेरी एक खास प्रकार का फल है, जो मुख्य रूप से अमेरिका और जापान में उगाया जाता है। इसका रंग सफेद होता है और इसका आकार भी थोड़ा बड़ा होता है। सफेद स्ट्रॉबेरी का स्वाद मीठा होता है, लेकिन इसमें लाल स्ट्रॉबेरी जितना खट्टापन नहीं होती। यह फल अपने अनोखे रंग और स्वाद के कारण बाजार में कम ही मिलता है, इसलिए इसे खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
लाल स्ट्रॉबेरी
लाल स्ट्रॉबेरी के फायदे
लाल स्ट्रॉबेरी विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इसमें मौजूद एंथोसायनिन नामक तत्व इनकी लाल रंगत का कारण बनता है और साथ ही यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। लाल स्ट्रॉबेरी खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा निखरती है और पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। इसके अलावा यह दिल की बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकती है।
अंतर
सफेद और लाल स्ट्रॉबेरी में अंतर
सफेद और लाल स्ट्रॉबेरी, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन उनका पोषण मूल्य थोड़ा अलग होता है। सफेद स्ट्रॉबेरी में विटामिन-C की मात्रा कम होती है, जबकि लाल स्ट्रॉबेरी में ज्यादा होती है। इसके अलावा सफेद स्ट्रॉबेरी में फाइबर की मात्रा भी कम होती है। दोनों तरह की स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन लाल स्ट्रॉबेरी में इसकी मात्रा अधिक होती है।
सेवन
कैसे करें दोनों का सेवन?
स्ट्रॉबेरी को अलग-अलग तरीकों से खाया जा सकता है। आप इन्हें सलाद में डाल सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं या फिर आइसक्रीम जैसे मीठे व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद स्ट्रॉबेरी को ज्यादातर सलाद या जूस में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद हल्का होता है। वहीं, लाल स्ट्रॉबेरी को आप सीधे भी खा सकते हैं या फिर इसे अलग-अलग व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं।
चयन
किसका सेवन करना है बेहतर?
अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार की स्ट्रॉबेरी का चयन करना चाहिए? अगर आप मीठे और खट्टे स्वाद वाली स्ट्रॉबेरी चाहते हैं तो लाल स्ट्रॉबेरी आपके लिए बेहतर विकल्प होगी। वहीं, अगर आप हल्के और कम शक्कर वाला विकल्प चाहते हैं तो सफेद स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि दोनों ही प्रकार की स्ट्रॉबेरी अपने-अपने फायदे लेकर आती हैं। इनमें से जो आपको पसंद आए, उसका सेवन करें।