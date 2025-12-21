LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / सर्दियों का सुपरफूड है सफेद तिल, इन 5 तरीकों से करें इसका सेवन
सर्दियों का सुपरफूड है सफेद तिल, इन 5 तरीकों से करें इसका सेवन

सर्दियों का सुपरफूड है सफेद तिल, इन 5 तरीकों से करें इसका सेवन

लेखन सयाली
Dec 21, 2025
04:45 pm
क्या है खबर?

सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिनमें सफेद तिल भी शामिल होता है। इसे एक प्रकार के सुपरफूड की श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि यह कई पोषण तत्वों का भंडार होता है। यह स्वस्थ वसा, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन-B से समृद्ध होता है। इसे आप इन 5 तरीकों से अपनी सर्दियों वाली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इन सभी की रेसिपी भी आसान होती हैं।

#1

सफेद तिल के लड्डू

सफेद तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तिल को सूखा भूनकर एक कटोरे में निकाल लें। इसके बाद पैन में पहले दरदरे पीसे हुए बादाम और बाद में कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल भून लें। इन्हें तिल वाले कटोरे में मिला दें। अब एक कढ़ाई में धीमी आंच पर आधा कप गुड़ और थोड़ा पानी गर्म करें। जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें सफेद तिल वाला मिश्रण मिलाकर इससे लड्डू बनाएं। ये लड्डू पोषण के साथ-साथ गर्माहट देंगे।

#2

गजक

सर्दियों में सभी गजक का आनंद लेते हैं, जो सफेद तिल से बनती है। इसके लिए कढ़ाई में तिल को सूखा भून लें, जब तक उनका रंग हल्का भूरा न हो जाए। अब पैन में गुड़ और पानी को पकाएं, ताकि एक चिपचिपा मिश्रण तैयार हो सके। इस मिश्रण को चम्मच में डालकर देखें कि यह तुरंत सख्त हो रहा है या नहीं। इसी समय इसमें सफेद तिल मिला दें और एक घी लगी थाली में डालकर सख्त होने दें।

Advertisement

#3

तिलकुट

तिलकुट बनाने के लिए पहले सफेद तिल को एक पैन में सूखा भून लें, जब तक उसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। अब इसे ब्लेंडर में डालकर दरदरा पीस लें। एक पैन में गुड़ और पानी डालें और इसे पिघलने तक मध्यम आंच पर उबलने दें। अब इसमें तिल का मिश्रण डालकर पेड़े बनाएं और घी गर्म कर लें। एक कुटनी की मदद से इसे कूटें और गोल अकार देकर खाएं। यह छठ पूजा की भी प्रचिलित मिठाई है।

Advertisement

#4

सफेद तिल की चटनी

आपने सर्दियों में सफेद तिल के लड्डू तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार इनसे बनी चटनी चखकर देखें। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में बिना तेल डाले सफेद तिल को भून लें। अब इन्हें मिक्सी में डालें और लहसुन, हरी मिर्च, नमक और पानी डालकर पीस लें। इसे आप रोटी, चावल या किसी भी पकवान के साथ खा सकते हैं। इस चटनी का शरीर पर गर्म प्रभाव होता है, जिससे सर्दी कम लगती है।

#5

अनरसा की गोली

अनरसा की गोली सफेद तिल और चावल के आटे से बनने वाली मिठाई है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में चावल का आटा, दूध, चीनी और हल्का-सा घी मिलाकर मुलायम आटा गूंध लें। आटा गूंधने के बाद अगला स्टेप है अनरसे की गोली को आकार देना। इसके लिए उसे छोटे-छोटे भागों में बाटें और गोल-गोल आकार दें। अब कढ़ाई में घी गर्म कर लें और अनरसा की तल लें। इन्हें भूरा हो जाने दें, फिर सफेद तिल लगाकर खाएं।

Advertisement