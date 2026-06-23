घरों के लिए कपड़े का सोफा बेहतर होता है या लेदर का? जानिए

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लेदर का सोफा: स्टाइलिश और आसान सफाई वाला

लेदर का सोफा स्टाइलिश दिखता है और इसे साफ करना भी आसान होता है। यह पानी और धूल से बचाव करता है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, गर्मियों में लेदर का सोफा थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है, जिसे ठंडा रखने के लिए आप कवर या कंबल का उपयोग कर सकते हैं। लेदर के सोफे की देखभाल आसान होती है, इसलिए यह उनके लिए अच्छा है जो सफाई में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते।