जैतून का तेल भी बालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद तत्व बालों को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से लड़ने में मदद करते हैं और बालों को स्वस्थ रखते हैं।

जैतून का तेल बालों की लंबाई तक पोषण पहुंचाता है, जिससे वे मजबूत बनते हैं। इसके अलावा यह बालों को मुलायम और चमकदार भी बनाता है।

जैतून के तेल का नियमित उपयोग करने से बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है और वे स्वस्थ रहते हैं।