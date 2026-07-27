बारिश के दौरान ऑफिस के लिए रेनकोट या पोंचो में से किसे चुनना है बेहतर?

रेनकोट पूरी तरह से शरीर को ढकता है, जबकि पोंचो केवल ऊपरी हिस्से को कवर करता है।

रेनकोट पानी रोधी होता है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि पोंचो हल्का होता है और आसानी से ले जाया जा सकता है।

रेनकोट आमतौर पर जैकेट और पैंट्स के सेट में आता है, जबकि पोंचो एक ही टुकड़े में होता है।

दोनों विकल्प बारिश से बचाव करते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों के अनुसार इनमें से एक को चुनना चाहिए।