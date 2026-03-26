खीरा और जुकिनी में से किसमें अधिक होती है कैलोरी? जानिए

खीरा और जुकिनी दोनों ही सब्जियां हैं, जो सलाद और अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच अंतर करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। इनकी बनावट और रंग भले ही एक जैसा हो, लेकिन इनके पोषक तत्व और कैलोरी अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से किसमें ज्यादा कैलोरी होती है? आइए जानते हैं कि खीरे और जुकिनी में से किसमें अधिक कैलोरी होती है।

#1 जुकिनी में होती है अधिक कैलोरी जुकिनी में खीरे की तुलना में अधिक कैलोरी होती है। 100 ग्राम खीरे में लगभग 15-16 कैलोरी होती है, जबकि जुकिनी में 100 ग्राम के हिसाब से लगभग 17 कैलोरी होती है। हालांकि, दोनों ही सब्जियों में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो इन्हें वजन घटाने के लिए अच्छा बनाती है। इसके अलावा इन दोनों सब्जियों में मौजूद पानी की अधिक मात्रा इन्हें हाइड्रेटिंग और ताजगी भरा भी बनाती है।

#2 खीरे और जुकिनी के पोषक तत्व खीरे और जुकिनी दोनों ही विटामिन-C और विटामिन-K से भरपूर होती हैं। ये दोनों सब्जियां फाइबर का अच्छा स्रोत भी होती हैं, जो पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त खीरे में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, जबकि जुकिनी में पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। इन दोनों सब्जियों में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं।

Advertisement

#3 खीरे और जुकिनी की बढ़ती लोकप्रियता खीरे और जुकिनी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खासकर सेहत के प्रति जागरूक लोगों में। ये दोनों ही सब्जियां अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिक गुणों की वजह से सलाद, सूप, स्टर-फ्राई और अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके अलावा इनका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जा रहा है। इनकी ताजगी भरी खासियत और सेहत लाभों के कारण ये सब्जियां रोजमर्रा के खान-पान में शामिल की जा रही हैं।

Advertisement