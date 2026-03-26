मेटा करेगी 1,000 कर्मचारियों की छंटनी, इन विभागों पर पड़ेगा असर

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा एक बार फिर बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार कंपनी करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर सकती है। यह छंटनी अमेरिका समेत दूसरे देशों में काम कर रहे कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को दूसरी भूमिका देने या स्थान बदलने का विकल्प भी देने की बात कही है।

असर किन विभागों पर पड़ेगा असर? इस छंटनी का असर कंपनी की कई अहम टीमों पर पड़ेगा। इनमें सेल्स, रिक्रूटिंग और रियलिटी लैब्स का हार्डवेयर डिवीजन शामिल है। जानकारी के मुताबिक, रियलिटी लैब्स के कुछ कर्मचारियों को पहले ही रिमोट तरीके से काम करने को कहा गया था। यह संकेत था कि कंपनी इस विभाग में बड़े बदलाव करने जा रही है। इन टीमों में काम करने वाले कर्मचारियों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ने वाला है।

वजह छंटनी के पीछे क्या है वजह? मेटा लगातार अपने कामकाज को बेहतर और खर्च को नियंत्रित करने के लिए बदलाव कर रही है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर तेजी से निवेश बढ़ा रही है और इसी दिशा में संसाधनों को शिफ्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस साल बड़े स्तर पर पूंजी खर्च का अनुमान लगाया है। AI तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण कंपनी अपने पुराने ढांचे में बदलाव कर रही है और इसी वजह से छंटनी की जा रही है।

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