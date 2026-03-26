'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री

'ऑपरेशन सिंदूर' को पर्दे पर दिखाएंगे विवेक अग्निहोत्री, भूषण कुमार के साथ मिलाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Mar 26, 202611:12 am

क्या है खबर?

अप्रैल, 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम मिला। निर्माता विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार की टी-सीरीज कंपनी इसी पर फिल्म बनाने जा रही है। यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल KJS 'टाइनी' ढिल्लों (सेवानिवृत्त) की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित होगी।