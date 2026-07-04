मूत्राशय का कैंसर कहां तक फैल सकता है? जानिए इससे जुड़ी जानकारी

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लिम्फ नोड्स पर भी पड़ता है प्रभाव

लिम्फ नोड्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। मूत्राशय का कैंसर लिम्फ नोड्स तक भी पहुंच सकता है, जिससे उनमें सूजन या दर्द हो सकता है। लिम्फ नोड्स में सूजन या दर्द होने पर व्यक्ति को बुखार, थकान और वजन घटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर किसी को मूत्राशय का कैंसर हो तो उसे नियमित रूप से डॉक्टर की जांच करानी चाहिए।