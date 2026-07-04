मूत्राशय का कैंसर कहां तक फैल सकता है? जानिए इससे जुड़ी जानकारी

मूत्राशय का कैंसर कहां तक फैल सकता है? जानिए इससे जुड़ी जानकारी
क्या है खबर?
मूत्राशय का कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो मूत्राशय के अंदर शुरू होती है। यह कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। मूत्राशय का कैंसर पुरुषों और महिलाओं, दोनों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इसकी पहचान समय पर होना बहुत जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। आइए जानते हैं कि मूत्राशय का कैंसर कहां-कहां फैल सकता है। यह जानकारी स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिहाज से अहम है।
#1
लीवर में फैल सकता है
मूत्राशय का कैंसर लीवर में भी फैल सकता है। जब यह कैंसर मूत्राशय से शुरू होता है तो यह धीरे-धीरे लीवर तक पहुंच सकता है। लीवर में फैलने से व्यक्ति को लीवर से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लीवर में कैंसर फैलने पर भूख कम लगना, वजन घटना, पेट में सूजन और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, समय पर डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है।
#2
फेफड़ों में भी हो सकता है संक्रमण
मूत्राशय का कैंसर फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। फेफड़ों में कैंसर फैलने से व्यक्ति को खांसी, सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा फेफड़ों में संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए, समय पर डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके।
#3
हड्डियों पर भी पड़ता है असर
मूत्राशय का कैंसर हड्डियों पर भी असर डाल सकता है। यह कैंसर जब हड्डियों तक पहुंचता है तो इससे हड्डियों में दर्द, कमजोरी और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। हड्डियों में दर्द और कमजोरी के कारण चलने-फिरने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए, अगर किसी को मूत्राशय का कैंसर हो तो उसे नियमित रूप से डॉक्टर की जांच करानी चाहिए।
#4
लिम्फ नोड्स पर भी पड़ता है प्रभाव
लिम्फ नोड्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। मूत्राशय का कैंसर लिम्फ नोड्स तक भी पहुंच सकता है, जिससे उनमें सूजन या दर्द हो सकता है। लिम्फ नोड्स में सूजन या दर्द होने पर व्यक्ति को बुखार, थकान और वजन घटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर किसी को मूत्राशय का कैंसर हो तो उसे नियमित रूप से डॉक्टर की जांच करानी चाहिए।