हवाई अड्डे से सफर करते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी परेशानी

हवाई यात्रा करना कभी-कभी तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आपको नई जगह पर जाना हो या किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर सफर करना हो। इस दौरान कई लोग समय की कमी और भीड़ के कारण परेशान हो जाते हैं। हालांकि, कुछ छोटे-छोटे टिप्स और सुझाव आपके हवाई अड्डे के अनुभव को आरामदायक और सुविधाजनक बना सकते हैं। आइए आज हम आपको हवाई अड्डे से जुड़ी 5 अहम बातें बताते हैं।

#1 जल्दी चेक-इन करें जल्दी चेक-इन करना हवाई अड्डे पर यात्रा करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। इससे आपको लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपनी तैयारी कर सकेंगे। अगर आपकी उड़ान सुबह की है तो रात को ही ऑनलाइन चेक-इन कर लें। इससे आपका समय बचेगा और आप अन्य जरूरी काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आप अपने सामान को भी सही तरीके से संभाल सकते हैं।

#2 सुरक्षा जांच प्रक्रिया जानें हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच प्रक्रिया अक्सर सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा होता है। इसे जल्दी और सही तरीके से पार करने के लिए पहले से ही जान लें कि आपको क्या-क्या निकालना है और क्या ले जाना है। अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तरल पदार्थों को पहले से निकाल कर रखेंगे तो आपको जांच में कम समय लगेगा। इसके अलावा सुरक्षा जांच के दौरान शांत और संयमित रहें, ताकि कोई समस्या न हो।

#3 लाउंज का इस्तेमाल करें अगर आपके पास उड़ान का लंबा इंतजार है तो हवाई अड्डे के लाउंज का इस्तेमाल करें। यहां आपको आरामदायक बैठने की जगह, मुफ्त खाना और पीने के सामान मिलेंगे। इसके अलावा आप यहां इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को आराम से कर सकते हैं। कई एयरलाइंस के सदस्यों को मुफ्त में लाउंज की सुविधा मिलती है, इसलिए अपने टिकट को देखना न भूलें। कई क्रेडिट कार्ड भी आपको इसकी सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

#4 समय पर बोर्डिंग गेट पर पहुंचें अपनी उड़ान के बोर्डिंग समय से कम से कम 30 मिनट पहले अपने बोर्डिंग गेट पर पहुंचें। इससे आपको आराम से अपनी सीट पर बैठने का समय मिलेगा और आप बिना किसी तनाव के उड़ान भर सकेंगे। अगर आप समय पर बोर्डिंग गेट पर पहुंचेंगे तो आपको लाइन में खड़े होने या भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इससे आप अपने सामान को भी सही तरीके से संभाल सकते हैं।