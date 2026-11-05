एयर प्यूरीफायर का फिल्टर

एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को कब बदलें? जानिए जरूरी बातें

लेखन अंजली 03:34 pm Nov 05, 202603:34 pm

क्या है खबर?

एयर प्यूरीफायर का उपयोग हवा को साफ रखने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें सांस की समस्या या एलर्जी जैसी दिक्कतें हैं। एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को सही समय पर बदलकर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। यहां कुछ जरूरी बातें दी गई हैं जो आपको अपने एयर प्यूरीफायर का सही तरीके से उपयोग करने में मदद कर सकती हैं।