मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना एक पुरानी परंपरा है, जो आज भी कई जगहों पर प्रचलित है। यह न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। हालांकि, मिट्टी के बर्तनों का सही इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि उनका पूरा फायदा मिल सके। आइए जानें कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
#1
पानी में भिगोएं
मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें पानी में भिगोना बहुत जरूरी है। इससे बर्तन की मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाती है और खाना पकाने के दौरान टूटता नहीं है।
इसके लिए सबसे पहले बर्तन को साफ पानी से भरें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, फिर बर्तन को 24 घंटे के लिए इस पानी में छोड़ दें। इससे बर्तन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और खाना पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
#2
धीमी आंच पर पकाएं
मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लिए धीमी आंच का उपयोग करना चाहिए। तेज आंच से खाना जल सकता है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है।
धीमी आंच पर खाना पकाने से सभी जरूरी तत्व बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बढ़ता है।
इसके अलावा धीमी आंच पर पकाने से खाना समान रूप से पका होता है और उसमें जलने का डर भी नहीं रहता।
#3
तेल का सही उपयोग करें
मिट्टी के बर्तन में तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से खाना चिपक सकता है इसलिए जरूरत के अनुसार ही तेल डालें। अगर आप कम तेल डालेंगे तो खाना जल्दी जल जाएगा इसलिए तेल की मात्रा का ध्यान रखें।
इसके अलावा अगर आप अधिक तेल डालेंगे तो खाना चिकना हो जाएगा और उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सही मात्रा में तेल डालना बहुत जरूरी है ताकि खाना न जलें और न चिकना हो।
#4
समय-समय पर जांचते रहें
जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका रहे हों तो समय-समय पर उसे जांचते रहना जरूरी है ताकि वह जल न जाए या फटे नहीं।
बीच-बीच में चम्मच से हिलाते रहें ताकि खाना समान रूप से पके और जलने से बचे।
इसके अलावा बर्तन के ढक्कन को हल्का खोलकर भी चेक कर सकते हैं कि खाना ठीक से पक रहा है या नहीं। इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका खाना सही तरीके से पका है।
#5
साफ-सफाई का ध्यान रखें
मिट्टी के बर्तनों को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि उनमें कोई भी जमी हुई गंदगी या अवशेष न हो।
इस्तेमाल करने के बाद गर्म पानी और हल्के साबुन से धोएं, फिर धूप में सुखाने दें ताकि कोई भी कीटाणु न रहे।
इन सरल तरीकों का पालन करके आप अपने घर में मिट्टी के बर्तनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।