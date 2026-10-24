मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मिट्टी के बर्तन में तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से खाना चिपक सकता है इसलिए जरूरत के अनुसार ही तेल डालें। अगर आप कम तेल डालेंगे तो खाना जल्दी जल जाएगा इसलिए तेल की मात्रा का ध्यान रखें।

इसके अलावा अगर आप अधिक तेल डालेंगे तो खाना चिकना हो जाएगा और उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सही मात्रा में तेल डालना बहुत जरूरी है ताकि खाना न जलें और न चिकना हो।