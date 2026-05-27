अंडमान यात्रा पर जा रहे हैं? इन चीजों को जरूर करें पैक

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। यह 572 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, साफ नीले पानी और हरे-भरे जंगलों के लिए जाने जाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप अंडमान की यात्रा करने वाले हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी चीजें बताते हैं, जिन्हें आप अपने बैग में जरूर रखें।

#1 धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन जरूरी अंडमान की यात्रा करते समय धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना और इसे अपने साथ रखना जरूरी है। यहां सूरज की किरणें काफी तेज होती हैं और बिना सनस्क्रीन के त्वचा को जलन और कालेपन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूरज की किरणों से बचाव के लिए अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन क्रीम रखें और इसे हर 2 घंटे बाद अपने चेहरे और हाथों पर लगाते रहें।

#2 तैराकी के लिए किट साथ रखें अंडमान के कई समुद्र तटों पर तैराकी का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए अपने बैग में तैराकी के लिए जरूरी सामान जरूर रखें। इसमें तैराकी के लिए कपड़े, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा, तैराकी के लिए टोपी और तौलिया शामिल करें ताकि आप बिना किसी झंझट के तैराकी का मजा ले सकें। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी द्वीप पर जाने वाले हैं तो वहां भी तैराकी करने का मौका मिल सकता है।

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#3 कैमरा लेकर जाएं अंडमान एक ऐसा स्थान है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। यहां के सफेद रेत वाले समुद्र तट, नीले पानी और हरे-भरे जंगल बहुत सुंदर हैं। इसलिए अपने साथ एक अच्छा कैमरा या स्मार्टफोन जरूर रखें, जिसमें अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा हो ताकि आप इस यात्रा के खूबसूरत लम्हों को हमेशा याद रख सकें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैमरा का सामान है तो उसे भी अपने साथ रखें।

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#4 हल्के कपड़े पहनें अंडमान का मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा होता है, इसलिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना अच्छा रहेगा। सूती या लिनेन के कपड़े सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखते हैं। इसके अलावा सिर को ढकने के लिए टोपी या हैट भी पहन सकते हैं, जो आपको सूरज की तेज किरणों से बचाएंगे। साथ ही चप्पल या सैंडल पहनें ताकि चलने में आसानी हो।