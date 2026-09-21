वर्षा वन की यात्रा पर जा रहे हैं? ये 5 चीजें जरूर रखें अपने साथ

वर्षा वन में चलने के लिए मजबूत और आरामदायक जूतों की जरूरत होती है। ऐसे जूते चुनें, जो फिसलने से बचाएं और पैरों को अच्छी पकड़ दें।

पानी से बचाने वाले जूते सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे गीली जमीन पर भी अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा जूतों का तला मोटा होना चाहिए, ताकि कीचड़ या गीली मिट्टी में फिसलने की संभावना कम हो।

हमेशा अपने जूतों को साफ और सूखा रखें, ताकि वे लंबे समय तक टिकें।