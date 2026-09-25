पीरियड्स में खाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ

पीरियड्स के दौरान खाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं ये खाद्य पदार्थ, नहीं महसूस होगा दर्द

लेखन सयाली 11:36 am Sep 25, 202611:36 am

क्या है खबर?

पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट में ऐंठन और दर्द जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए महिलाएं कई उपाय भी अपनाती हैं, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं और इस समय उन्हें अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या खाना चाहिए।