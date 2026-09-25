पीरियड्स के दौरान खाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं ये खाद्य पदार्थ, नहीं महसूस होगा दर्द
क्या है खबर?
पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट में ऐंठन और दर्द जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए महिलाएं कई उपाय भी अपनाती हैं, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं और इस समय उन्हें अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या खाना चाहिए।
#1
हरी पत्तेदार सब्जियां
हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो पीरियड्स के दौरान बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फाइबर के सेवन से पीरियड्स के दौरान होने वाली कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है।
आयरन के सेवन से खून की कमी दूर होती है और फोलेट शरीर में खून के उत्पादन को बढ़ाता है। पालक, मेथी और सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें।
#2
केला
केला पोटैशियम का एक बेहतरीन स्रोत है, जो पेट की ऐंठन को दूर करने में मदद कर सकता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अक्सर पेट में ऐंठन और दर्द होता है और पोटैशियम का सेवन करने से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है।
इसके अतिरिक्त केले में विटामिन-B6 भी होता है, जो मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। दिन में एक केला खाने से आप इन लाभों को पा सकते हैं।
#3
पपीता
पपीता पाचन क्रिया को सुधारने और पेट की ऐंठन को दूर करने में मदद कर सकता है। यह पाचन क्रिया को सुधारने और आंतों को साफ करके पेट की ऐंठन को दूर कर सकता है।
पपीते में मौजूद पपेन नामक तत्व मांसपेशियों को आराम देकर ऐंठन को कम कर सकता है। इसके अलावा पपीते में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सूजन और दर्द को भी कम कर सकते हैं।
इसलिए, इसे डाइट में जरूर शामिल करें।
#4
अदरक
अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। अदरक में मौजूद जिंजरोल और शोगोल जैसे तत्व सूजन को कम करने और दर्द को शांत करने में मदद कर सकते हैं।
अदरक के सेवन से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और ऐंठन कम होती है। अदरक की चाय या अदरक का रस पीने से आप इन लाभों को पा सकती हैं।
#5
बादाम
बादाम मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत हैं, जो पेट की ऐंठन को कम करने में मदद कर सकता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और ऐंठन को कम करता है।
इसके अलावा बादाम में विटामिन-E भी होता है, जो हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। दिन में कुछ बादाम खाने से आप इन लाभों को पा सकती हैं।
इन सभी चीजों को खाने से आपको थकान भी महसूस नहीं होगी।