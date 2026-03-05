पालतू जानवर के फर पर होली के रंग लग गए हैं? ऐसे करें साफ

अगर आपके पालतू जानवर के फर पर किसी कारणवश होली का रंग लग गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पालतू जानवर के फर से रंग को साफ कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने पालतू जानवर को बिना किसी नुकसान के जल्दी और आसानी से साफ कर सकते हैं।

#1 गुनगुने पानी और शैंपू का करें इस्तेमाल सबसे पहले अपने पालतू जानवर को गुनगुने पानी से धोएं। इससे रंग आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद उसके ऊपर एक अच्छी गुणवत्ता वाला शैंपू लगाएं और उसे अच्छी तरह से मलें। शैंपू लगाने के बाद 5-10 मिनट तक छोड़ दें ताकि शैंपू अच्छे से असर कर सके। अंत में अपने पालतू जानवर को फिर से गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि रंग पूरी तरह से निकल न जाए।

#2 नारियल तेल या जैतून तेल का करें उपयोग नारियल तेल या जैतून तेल का उपयोग करके भी आप अपने पालतू जानवर के फर से रंग निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़े से नारियल या जैतून तेल को रंग वाले हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से मलें। इससे रंग धीरे-धीरे निकलने लगेगा। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं जब तक कि रंग पूरी तरह से निकल न जाए। इसके बाद अपने पालतू जानवर को गुनगुने पानी से धो लें।

#3 बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण बनाएं बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण भी रंग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बर्तन में बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को रंग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छे से असर कर सके। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और गुनगुने पानी से धो लें। इससे रंग पूरी तरह निकल जाएगा और आपके पालतू जानवर का फर साफ हो जाएगा।

