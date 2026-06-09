सुबह के समय खाली पेट न करें इन चीजों का सेवन, सेहत हो सकती है प्रभावित
क्या है खबर?
खाली पेट सुबह का नाश्ता करने से पाचन क्रिया को मजबूती मिलती है और दिन की शुरुआत भी अच्छे से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों का सेवन सुबह के समय खाली पेट करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सुबह के समय खाली पेट सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सेहत पर गलत प्रभाव पड़ता है।
#1
चाय-कॉफी
सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने से शरीर में खट्टापन बढ़ जाता है, जिससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन पेय में कैफीन भी होती है, जो शरीर में पानी की कमी कर सकती है। इसके अलावा सुबह के समय इनमें चीनी डालकर पीने से खून में शक्कर का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप सुबह के समय इन पेय की बजाय ताजे फलों का रस पीएं।
#2
संतरे का रस
संतरे के रस में प्राकृतिक रूप से खट्टापन होता है, जो खाली पेट में पीने से एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C की अधिक मात्रा भी पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकती है। अगर आप रोजाना सुबह के समय खाली पेट संतरे का रस पीना पसंद करते हैं तो इसके बजाय अनार के रस का सेवन करें। यह भी प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, लेकिन इसमें विटामिन-C की मात्रा कम होती है।
#3
खट्टे फल
सुबह के समय खाली पेट खट्टे फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे खट्टापन और अपच की समस्या हो सकती है। खट्टे फलों में संतरा, नींबू, अंगूर, सेब और अमरूद आदि फल शामिल हैं। इनसे बेहतर है कि आप सुबह के समय खाली पेट किसी मीठे फल का सेवन करें। इसके लिए आप पके हुए केले, पके आम और पके चकोतरे का सेवन कर सकते हैं।
#4
दही या दूध से बने उत्पाद
अगर आप सुबह के समय खाली पेट दही या दूध से बने उत्पादों का सेवन करते हैं तो अब से ऐसा करना बंद कर दें। इन चीजों में दूध की मिठास और फैट होता है, जो सुबह के समय पचाने में मुश्किल हो सकता है। इस कारण आपको गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
#5
केला
अगर आप रोजाना सुबह के समय खाली पेट केला खाते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा करने से शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में खट्टापन बढ़ जाता है, जिससे एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुबह के समय खाली पेट केला खाने से बचें। इसके बजाय आप सुबह के समय किसी मीठे फल का सेवन कर सकते हैं।