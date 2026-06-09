सुबह खाली पेट न खाएं ये चीजें

सुबह के समय खाली पेट न करें इन चीजों का सेवन, सेहत हो सकती है प्रभावित

लेखन अंजली 10:32 am Jun 09, 202610:32 am

क्या है खबर?

खाली पेट सुबह का नाश्ता करने से पाचन क्रिया को मजबूती मिलती है और दिन की शुरुआत भी अच्छे से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों का सेवन सुबह के समय खाली पेट करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सुबह के समय खाली पेट सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सेहत पर गलत प्रभाव पड़ता है।