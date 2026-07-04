मस्कारा लगाने का सही तरीका क्या है? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मस्कारा एक ऐसा मेकअप सामान है, जो आपकी आंखों को खास बना सकता है। सही तरीके से मस्कारा लगाने से आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिख सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने मस्कारा को सही तरीके से लगा सकते हैं और अपने लुक को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप अपनी आंखों को बेहतरीन लुक दे सकते हैं।
#1
आंखों को पहले तैयार करें
मस्कारा लगाने से पहले अपनी आंखों को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आंखों पर लगाने वाला रंग और लाइनर लगाएं। अगर आप चाहें तो लाइनर के बाद मस्कारा लगाने से पहले थोड़ी देर इंतजार करें ताकि लाइनर सूख जाए। इससे मस्कारा और लाइनर का मेल सही रहेगा और आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी। इसके बाद मस्कारा लगाएं ताकि यह पूरी तरह सूख जाए और आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें।
#2
सही ब्रश का चयन करें
मस्कारा लगाने के लिए सही ब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पलकों के बाल छोटे या कम घने हैं तो मुलायम ब्रश सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह ब्रश आपके पलों को अच्छी तरह से ढक देगा और उन्हें बड़ा और घना दिखाएगा। दूसरी ओर, अगर आपकी पलकें पहले से ही घनी हैं तो आप पतले ब्रश का चयन कर सकते हैं, जो आपको हर कोने तक पहुंचने में मदद करेगा।
#3
बेस कोट लगाएं
मस्कारा लगाने से पहले बेस कोट लगाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। बेस कोट आपकी पलकें को मजबूत बनाता है और मस्कारा को लंबे समय तक टिकाए रखता है। इसके अलावा बेस कोट आपकी पलकें को अतिरिक्त मात्रा देता है, जिससे वे और भी आकर्षक दिखती हैं। बेस कोट लगाने से मस्कारा आसानी से फैलता है और आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखती हैं। यह एक छोटा लेकिन असरदार कदम है, जो आपके मेकअप को बेहतर बनाता है।
#4
झपकी लेने का तरीका अपनाएं
मस्कारा लगाते समय झपकी लेना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिख सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों को हल्का सा ऊपर उठाएं और फिर धीरे-धीरे आंखें बंद करें। इससे मस्कारा आपकी पलकें के नीचे तक पहुंच जाएगा और उन्हें पूरी तरह ढक देगा। यह तरीका न केवल आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है बल्कि आपकी आंखों को भी बड़ा और आकर्षक दिखाता है।
#5
नीचे की पलक पर भी ध्यान दें
अक्सर लोग ऊपर की पलक पर तो ध्यान देते हैं लेकिन नीचे की पलक को भूल जाते हैं। नीचे की पलक पर भी मस्कारा लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आपकी आंखें पूरी तरह तैयार दिखती हैं। नीचे की पलक पर मस्कारा लगाने के लिए छोटे ब्रश का उपयोग करें ताकि यह आसानी से हर कोने तक पहुंच सके। इस तरह आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखेंगी, जिससे आपका लुक और भी खूबसूरत बनेगा।