मस्कारा लगाने का सही तरीका क्या है? इन 5 बातों का रखें ध्यान

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बेस कोट लगाएं

मस्कारा लगाने से पहले बेस कोट लगाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। बेस कोट आपकी पलकें को मजबूत बनाता है और मस्कारा को लंबे समय तक टिकाए रखता है। इसके अलावा बेस कोट आपकी पलकें को अतिरिक्त मात्रा देता है, जिससे वे और भी आकर्षक दिखती हैं। बेस कोट लगाने से मस्कारा आसानी से फैलता है और आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखती हैं। यह एक छोटा लेकिन असरदार कदम है, जो आपके मेकअप को बेहतर बनाता है।