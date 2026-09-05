क्या है शैडो बॉक्सिंग? जानिए इस शक्ति वाली एक्सरसाइज से जुड़ी 5 जरूरी बातें

शैडो बॉक्सिंग एक प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसमें आप बिना किसी उपकरण के बॉक्सिंग तकनीकों का अभ्यास करते हैं। इसमें आपको अपने हाथों और पैरों की गति पर ध्यान देना होता है।

यह न केवल आपकी शारीरिक ताकत बढ़ाता है, बल्कि आपकी मानसिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी सुधारता है। शैडो बॉक्सिंग करने से आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है और आप तेज गति से काम करना सीखते हैं।

यह एक बेहतरीन तरीके की हृदय संबंधी एक्सरसाइज भी है।