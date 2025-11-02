वीगन हैं पर चीज नहीं छोड़ पा रहे? जानिए 5 तरह की वीगन चीज की रेसिपी

बच्चे हों या बड़े, सभी चीज खाना पसंद करते हैं। दूध से बनने वाला यह खाद्य पदार्थ पिज्जा, पास्ता, सैंडविच और न जाने कितने व्यंजनों के स्वाद को दोगुना करता है। हालांकि, वीगन डाइट का पालन करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल चीज छोड़ने में आती है। अगर आप भी चीज छोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे तो वीगन चीज का सेवन करें। आज हम आपको 5 तरह की वीगन चीज की रेसिपी बताएंगे।

#1 वीगन परमजान चीज पास्ता और पिज्जा जैसे इतालवी व्यंजन परमजान चीज के बिना अधूरे हैं। इसका वीगन वर्जन बनाने के लिए मिक्सी में आधा कप काजू, 3 चम्मच खमीर, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच लहसुन का पाउडर पीस लें। इस मिश्रण की स्थिरता थोड़ी दरदरी होनी चाहिए। इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरें और फ्रिज में रख कर स्टोर करें। जब मन करे इसे निकालें और कद्दूकस करके व्यंजनों पर छिड़क लें।

#2 वीगन चेडर चीज वीगन चेडर चीज तैयार करने के लिए आधा कप नारियल का दूध, एक कप भीगे हुए काजू, नींबू का रस, आधा कप नारियल तेल, 2 चम्मच खमीर, सेब का सिरका, मीसो पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक पीसें। इस मुलायम मिश्रण को कटोरे में निकालें और इसमें टैपियोका स्टार्च मिला दें। इसे एक भगोने में डालकर कुछ मिनट तक पका लें और लगातार मिलाते रहें। इसे ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करें और आनंद लेकर खाएं।

#3 बादाम वाली फेटा चीज बादाम वाली फेटा चीज बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीस कर उनका पाउडर बना लें। अब ब्लेंडर में यह पाउडर डालें और आधा कप पानी, नींबू का रस, 3 चम्मच जैतून का तेल, लहसुन और नमक डालकर पीस लें। एक कटोरे पर मलमल के 3 कपड़े रखें और उन पर मिश्रण डालकर गठरी बना लें। इसे छन्नी पर रखकर फ्रिज में रखें और 12 घंटे बाद निकालें। इसे 40 मिनट तक बेक करें और स्टोर कर लें।

#4 काजू की चीज ब्लेंडर में भीगे हुए काजू, आधा कप पानी, नींबू का रस, नारियल का तेल, ताहिनी, गाजर, नमक, पेपरिका, डिजॉन सरसों, खमीर और लहसुन पाउडर डालें। इन सभी सामग्रियों को मुलायम स्थिरता होने तक पीस लें। एक पैन में एक कप पानी और अगार-अगार पाउडर डालें और उबाल आने तक गर्म करें। इसे भी ब्लेंडर में डाल दें और चीज वाले मिश्रण को दोबारा पीसें। इसे तुरंत एक कटोरे में डालें और फ्रिज में स्टोर करें।