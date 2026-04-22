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छाछ बनाम लस्सी: इनमें से किसका सेवन गर्मी से बचाने में है सहायक? जानिए
छाछ बनाम लस्सी

छाछ बनाम लस्सी: इनमें से किसका सेवन गर्मी से बचाने में है सहायक? जानिए

लेखन अंजली
Apr 22, 2026
11:15 am
क्या है खबर?

गर्मियों में ठंडा पेय पीना काफी अच्छा माना जाता है। यह न केवल शरीर को पानी की कमी से बचाता है, बल्कि इससे ताजगी भी महसूस होती है। लस्सी और छाछ दोनों ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट पेय हैं, जो दही से बनाए जाते हैं। हालांकि, ये दोनों एक-दूसरे से अलग हैं और इनके पोषक तत्वों में भी भिन्नता होती है। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किस पेय का सेवन करना ज्यादा लाभदायक है।

अंतर

छाछ और लस्सी में होता है अंतर

छाछ एक पतला और खट्टा पेय है, जिसे दही को मथकर बनाया जाता है। यह पाचन को सुधारने और शरीर को ठंडक देने में मदद करता है। दूसरी ओर लस्सी एक मलाईदार और मीठा पेय है, जिसमें चीनी और कभी-कभी फल या सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। यह पेट को भरने में मदद करता है। इसके अलावा छाछ और लस्सी की बनावट और स्वाद में भी अंतर है।

छाछ

छाछ के फायदे

छाछ में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। यह पेय शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पेट की गर्मी को शांत करने में भी सहायक है। इसके अलावा छाछ में हड्डियों को मजबूत करने वाले तत्व होते हैं। साथ ही इसमें मौजूद नमक और मिनरल्स शरीर को पानी की कमी से बचाते हैं।

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लस्सी

लस्सी के स्वास्थ्य लाभ

लस्सी में दही के साथ-साथ दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह पेय प्रोटीन और हड्डियों के लिए जरूरी तत्वों से भरपूर होता है। लस्सी का सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है। गर्मियों के दौरान लस्सी पीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यह न केवल ताजगी देता है बल्कि शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है।

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चयन

गर्मियों में क्या है ज्यादा अच्छा?

गर्मियों में रोजाना एक गिलास छाछ या लस्सी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप पाचन को सुधारना चाहते हैं तो छाछ का चयन करें और अगर आपको मीठे पेय पसंद हैं तो लस्सी का सेवन करें। दोनों ही पेय स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनका चयन करते समय अपनी जरूरतों और स्वाद को ध्यान में रखें।

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