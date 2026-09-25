लैंडस्केप गार्डनिंग क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है? जानें अहम बातें

अगर आप चाहते हैं कि गार्डन रात में भी खूबसूरत दिखे तो आपको रोशनी का इंतजाम करना होगा। इसके लिए सूरज की ऊर्जा से चलने वाली लाइट का उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और बिजली की बचत करती हैं।

इन्हें बगीचे के रास्तों पर या खास जगहों पर लगाएं, ताकि रात में भी आपका गार्डन आकर्षक दिखे। इसके अलावा आप अलग-अलग रंगों की लाइट का उपयोग करके अपने गार्डन को और भी सुंदर बना सकते हैं।