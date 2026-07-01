क्या है लैक्टोज असहिष्णुता? जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके

बचाव

लैक्टोज असहिष्णुता से बचाव के तरीके

लैक्टोज असहिष्णुता से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि दूध और दूध युक्त उत्पादों का सेवन करने से पहले लेबल चेक करें और उन चीजों को चुनें, जिनमें कम या बिना लैक्टोज हो। इसके अलावा अपने आहार में फाइबर युक्त चीजें शामिल करें ताकि पाचन तंत्र स्वस्थ रहे। साथ ही डॉक्टर द्वारा निर्धारित परीक्षणों और उपचारों का पालन करें। कोई भी नया आहार शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।