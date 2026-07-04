ग्लूकोमा के लक्षण, कारण और इलाज

क्या है ग्लूकोमा? जानिए आंखों की इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज

लेखन सयाली 05:58 pm Jul 04, 202605:58 pm

क्या है खबर?

ग्लूकोमा एक गंभीर आंखों की बीमारी है, जो नजर की रोशनी को प्रभावित कर सकती है। इसे अक्सर 'काला मोतियाबिंद' कहा जाता है और यह आंखों के दबाव में वृद्धि के कारण होता है। इस बीमारी के कारण आंखों की नसें प्रभावित होती हैं, जिससे नजर कमजोर हो सकती है या पूरी तरह से जा सकती है। आइए आज हम आपको ग्लूकोमा से जुड़े कुछ अहम तथ्य बताते हैं। इन्हें जानकर आप आखों की देखभाल कर सकेंगे।