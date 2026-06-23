कैट क्लॉ पौधा उगाने के टिप्स

क्या है कैट क्लॉ पौधा? जानिए इसे उगाने के कुछ आसान और प्रभावी टिप्स

लेखन सयाली 03:49 pm Jun 23, 202603:49 pm

क्या है खबर?

कैट क्लॉ एक सदाबहार पौधा है, जो अपने अनोखे नाम और गुणों के कारण लोकप्रिय है। यह पौधा आमतौर पर गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम अन्यथोरा कोरनारिया है। इस पौधे में ढेर सारे पीले फूल खिलते हैं और यह दीवारों पर बेल के रूप में चढ़कर फैलता चला जाता है। यह पौधा न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। आइए आज हम इसे उगाने के कुछ टिप्स बताते हैं।