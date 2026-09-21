क्या है एनिमल फ्लो? जानिए इस एक्सरसाइज के बारे में सबकुछ
क्या है खबर?
एनिमल फ्लो एक अनोखी और असरदार एक्सरसाइज तकनीक है, जो जानवरों की चाल-ढाल पर आधारित है। इस एक्सरसाइज में आप अलग-अलग जानवरों की मुद्राओं को अपनाकर पूरे शरीर को मजबूत और लचीला बना सकते हैं। यह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको ताजगी देती है। आइए आज हम आपको इस एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि आप इसे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें।
शुरुआत
कैसे शुरू करें एनिमल फ्लो?
एनिमल फ्लो की शुरुआत छोटे-छोटे मूवमेंट से होती है। सबसे पहले आप जमीन पर बैठकर हाथों और पैरों को फैलाएं।
अब हाथों को जमीन पर रखकर घुटनों को मोड़ें और पैरों को पीछे की ओर सीधा करें। इस स्थिति में आप चारपाई पर बैठकर हाथों से जमीन को पकड़ें और पैरों को हवा में रखें।
इस अवस्था को 'क्लाइंबिंग' कहा जाता है। यहां से आप धीरे-धीरे अन्य जानवरों की मुद्राएं सीख सकते हैं।
मुद्राएं
एनिमल फ्लो में कौन-सी मुद्राएं हैं शामिल?
एनिमल फ्लो में कई जानवरों की मुद्राएं शामिल होती हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चीता और हाथी आदि। हर मुद्रा का अपना अलग तरीका होता है, जिसे सीखना और अपनाना जरूरी है।
कुत्ते की मुद्रा में आप अपने हाथों और पैरों को जमीन पर रखकर पीठ को ऊपर की ओर उठाते हैं। बिल्ली की मुद्रा में पीठ को मोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं।
चीते की मुद्रा में पैरों को फैलाकर हवा में उठाते हैं।
अभ्यास
नियमित अभ्यास का महत्व
एनिमल फ्लो का पूरा लाभ उठाने के लिए इसका नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में इसे हफ्ते में 2-3 बार करें और धीरे-धीरे इसे करने के समय को बढ़ाएं।
हर सत्र में कम से कम 20-30 मिनट तक इन मुद्राओं का अभ्यास करें, ताकि आपके शरीर को उनकी आदत पड़ जाए। इसके अलावा आप अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग-अलग मुद्राओं को मिलाकर भी कर सकते हैं।
पोषण
लें सही डाइट
एक्सरसाइज के साथ-साथ सही डाइट लेनी भी बहुत जरूरी है। अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी खनिज शामिल करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और एनिमल फ्लो का पूरा लाभ उठा सके।
हरी सब्जियां, फल और मेवे आदि का सेवन करें, ताकि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इसके अलावा पानी का पर्याप्त सेवन करें, ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करें।
मानसिक शांति
मिलेगी मानसिक शांति
एनिमल फ्लो न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसे करते समय ध्यान केंद्रित करना सीखें और अपने मन को शांत रखें।
गहरी सांस लें और अपने शरीर की हर मांसपेशी पर ध्यान दें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे।
इस प्रकार एनिमल फ्लो एक बेहतरीन एक्सरसाइज होगी, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। इसे सीखने के लिए आप विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं।