रोजाना प्रोबायोटिक का सेवन करने का आंतों पर असर

रोजाना प्रोबायोटिक का सेवन करने से आंतों पर क्या होता है असर?

लेखन सयाली 10:27 am Jul 11, 202610:27 am

क्या है खबर?

प्रोबायोटिक एक प्रकार का फायदेमंद जीवाणु है, जो आंतों के लिए लाभकारी होता है। यह शरीर को पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है। आमतौर पर प्रोबायोटिक पूरक के रूप में मिलते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से भी मिल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रोजाना प्रोबायोटिक का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं कि रोजाना प्रोबायोटिक का सेवन करने से आंतों पर क्या असर होता है।