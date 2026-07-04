रोजाना ब्रेड खाना बन सकता है आपके लिए मुसीबत, जानिए इसके सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव

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ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ सकता है असर

ब्रेड का अधिक सेवन ब्लड शुगर के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है और मधुमेह का खतरा बढ़ा सकता है। ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट तेजी से शक्कर में बदल जाते हैं और इससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने लगता है। इसका कारण यह है कि ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए ऐसे व्यंजन खाएं, जो समस्या को न बढ़ाते हों।