रोजाना ब्रेड खाना बन सकता है आपके लिए मुसीबत, जानिए इसके सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव

रोजाना ब्रेड खाना बन सकता है आपके लिए मुसीबत, जानिए इसके सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव
क्या है खबर?
बहुत से लोग सुबह के नाश्ते में ब्रेड खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो इसे हर दिन खाते हैं और अन्य व्यंजनों के साथ भी इसका सेवन कर लेते हैं। हालांकि, ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप रोजाना ब्रेड खाते हैं तो आपको इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जरूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं कि रोजाना ब्रेड खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।
#1
हो सकती है गैस की समस्या
रोटी के मुकाबले ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट में गैस बन सकती है। खासतौर से सफेद ब्रेड का सेवन गैस की समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे में सफेद ब्रेड का सेवन करने से बचें और इसे कभी-कभी ही खान-पान का हिस्सा बनाएं। आप चाहें तो इसकी जगह भूरे रंग की ब्रेड का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है।
#2
बन सकती है वजन बढ़ने का कारण
ब्रेड का अधिक सेवन वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। दरअसल, ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को शरीर में शक्कर में बदलने के लिए अधिक इंसुलिन की जरूरत होती है। जब इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है तो इससे वजन बढ़ने लगता है और वसा शरीर में जमा होने लगती है। इसके कारण वजन बढ़ने के साथ ही थकान, भूख और चक्कर जैसी कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
#3
ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ सकता है असर
ब्रेड का अधिक सेवन ब्लड शुगर के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है और मधुमेह का खतरा बढ़ा सकता है। ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट तेजी से शक्कर में बदल जाते हैं और इससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने लगता है। इसका कारण यह है कि ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए ऐसे व्यंजन खाएं, जो समस्या को न बढ़ाते हों।
#4
पाचन क्रिया को कर सकती है प्रभावित
ब्रेड का अधिक सेवन पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इससे आपको रोजमर्रा के जीवन में सूजन, अपच, कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो ब्रेड का सेवन करने से बचें और रोटी का सेवन बढ़ाएं। इसके अलावा ब्रेड के अधिक सेवन से पेट खराब भी हो सकता है। रोटी इसके मुकाबले काफी पौष्टिक होती है।
#5
रोग प्रतिरोधक क्षमता को कर सकती है कमजोर
ब्रेड का अधिक सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। यह स्थिति खासतौर से उन लोगों में देखी जाती है, जो ग्लूटन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में ग्लूटन को पचाने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे लोगों को ब्रेड का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।