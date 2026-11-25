ज्यादा नमक खाने से किडनियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

किडनियां शरीर से अतिरिक्त नमक निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इससे किडनियों की खराबी जैसी गंभीर समस्या हो सकती है।

इसके अलावा नमक का अधिक सेवन करने से पेशाब में संक्रमण और किडनियों में पत्थरी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए रात को सोने से पहले नमक का सेवन कम करना चाहिए ताकि किडनियां स्वस्थ रहें।