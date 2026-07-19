कपड़ों को कलफ करने का क्या होता है मतलब? जानिए इसका सही तरीका
क्या है खबर?
कई लोग कपड़े खरीदते समय उनकी फिटिंग पर तो खास ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें धोने के बाद कपड़ों की फिटिंग खराब हो जाती है। इसका कारण कपड़ों का ढीला होना हो सकता है और इसके बाद उन्हें ठीक करने के लिए कलफ का सहारा लिया जाता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कपड़ों को कलफ करने का क्या मतलब है और इसे कैसे किया जा सकता है।
मतलब
कपड़ों को कलफ करने का मतलब
कपड़ों पर कलफ करना एक पारंपरिक प्रक्रिया है, जो उन्हें नए जैसा बनाए रखने में मदद करती है। इसमें धुले हुए सूती या लिनेन के कपड़ों को स्टार्च के पानी में डुबोकर सुखाया और इस्त्री किया जाता है।
इससे कपड़ों में चमक, मजबूती और एक नए जैसा कड़कपन आ जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए कपड़े सिकुड़े हुए नहीं नजर आते हैं और उनके धागों के कमजोर होने का डर भी नहीं रहता है।
तरीका
कपड़ों को कलफ करने का तरीका
कपड़ों को कलफ करने के लिए पहले कपड़े धोकर उन्हें सुखा लें। इसके बाद एक बाल्टी में ठंडा पानी भरकर उसमें एक से 2 चम्मच चावल का मांड या अरारोट मिलाएं।
अब इस मिश्रण में कपड़े को कुछ देर के लिए भिगोएं, फिर कपड़े को निकालकर उसे सामान्य पानी से धो लें। इसके बाद कपड़े को हैंगर पर लटकाकर सूखने दें।
ध्यान रखें कि कपड़े को धूप में न सुखाएं, क्योंकि इससे कपड़े के रंग पर असर पड़ सकता है।
फायदे
कपड़ों को कलफ करने के फायदे
कपड़ों को कलफ करने से उनकी फिटिंग बरकरार रहती है और वे अधिक आकर्षक दिखते हैं। इसके अलावा इससे कपड़ों की उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि कलफ कपड़ों के ताने-बाने को मजबूती प्रदान करता है।
यह तरीका सूती, लिनन और मलमल जैसे हल्के कपड़ों पर सबसे अच्छा काम करता है। कलफ करने से कपड़े जल्दी गंदे भी नहीं होते और उनकी चमक बनी रहती है।
इसके जरिए उनके सिकुड़ने का खतरा भी नहीं रहता है।
इतिहास
कपड़ों को कलफ करने का इतिहास
कपड़ों को कलफ करने की प्रक्रिया का इतिहास काफी पुराना है। इसका उपयोग सबसे पहले चीन में किया गया था, जहां इसे रेशम और कपास के कपड़ों पर किया जाता था।
इसके बाद यह तरीका यूरोप और अन्य देशों में भी फैला। पहले यह काम हाथ से किया जाता था, लेकिन अब मशीनों का उपयोग किया जाता है।
आजकल बाजार में कई प्रकार की स्टार्च उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग कपड़ों के लिए उपयुक्त होती हैं।
सावधानियां
कपड़ों को कलफ करने में बरतें ये सावधानियां
कपड़े को अधिक मात्रा में कलफ न करें, क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है। हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें, क्योंकि गर्म पानी से स्टार्च अच्छे से सेट नहीं होती है।
अलग-अलग रंगों के कपड़ों को एक साथ न भिगोएं, क्योंकि इससे रंग छूट सकते हैं। अगर आप पहली बार कलफ कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में ही स्टार्च का उपयोग करें, ताकि आप सही अनुपात समझ सकें।