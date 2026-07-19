कपड़ों को कलफ करने का क्या होता है मतलब? जानिए इसका सही तरीका

कपड़ों को कलफ करने के लिए पहले कपड़े धोकर उन्हें सुखा लें। इसके बाद एक बाल्टी में ठंडा पानी भरकर उसमें एक से 2 चम्मच चावल का मांड या अरारोट मिलाएं।

अब इस मिश्रण में कपड़े को कुछ देर के लिए भिगोएं, फिर कपड़े को निकालकर उसे सामान्य पानी से धो लें। इसके बाद कपड़े को हैंगर पर लटकाकर सूखने दें।

ध्यान रखें कि कपड़े को धूप में न सुखाएं, क्योंकि इससे कपड़े के रंग पर असर पड़ सकता है।